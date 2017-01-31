Евросоюз призывает немедленно прекратить бои вокруг Авдеевки

В Европейском Союзе призывают немедленно прекратить бои в окрестностях Авдеевки и провести срочный ремонт важной для мирных жителей инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности, передает УНИАН.

"Интенсивные бои в окрестностях Авдеевки в последние несколько дней с сильными обстрелами из запрещенного оружия привели к значительному количеству жертв, что является вопиющим нарушением договоренностей о прекращении огня, предусмотренном минскими соглашениями. Это ставит мирных жителей под серьезную угрозу. Кроме того, эти последние события уже вызвали серьезные перебои в предоставлении коммунальных услуг местным общинам. Мы призываем немедленно прекратить бои", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, охваченным конфликтом.

В ЕС напоминают, что полное прекращение огня является обязательным условием мирного урегулирования в Донбассе.

"Полное соблюдение режима прекращения огня является важнейшим шагом на пути к полной реализации минских договоренностей, которые являются основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", – убеждены в ЕС.

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позициипод Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня, 31 января, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.

Позже народный депутат Евгений Дейдей сообщил о начале эвакуации старой части Авдеевки.