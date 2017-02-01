Завтра ситуацию в Донбассе продолжат рассматривать в Совете Безопасности ООН

Теперь - уже под руководством Украины в Совбезе

Совет безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет заседание в связи с обострением ситуации в Донбассе.



Об этом сообщает представительство Украины при ООН в Twitter.

Отмечается, что Совбез ООН и Украина, которая 1 февраля начала председательство в этом органе, будут следить за развитием ситуации в Донбассе.

"Созываем заседание по Украине в четверг 22.00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января глава государства Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации президента Украины Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.