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Главная » Страна » Эскалация в Авдеевке: Путин подталкивает Трампа уступить Украину, - The Washington Post
Эскалация в Авдеевке: Путин подталкивает Трампа уступить Украину, - The Washington Post
Фото: УНИАН
Ситуация в Авдеевке

Эскалация в Авдеевке: Путин подталкивает Трампа уступить Украину, - The Washington Post

Атака террористов сразу же после телефонного разговора президентов РФ и США – вряд ли это простое совпадение

01.02.17 348
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Американское издание The Washington Post сомневается в том, что резкая эскалация в Донбассе на следующий день после телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - просто совпадение.

Залпы "Градов" и тяжелой артиллерии, которые с воскресенья обрушиваются на позиции украинских военных, выглядят как испытание - уступит ли Трамп давлению со стороны Москвы,  цитирует  УНИАН американское издание.

Трамп и Путин не слишком долго говорили об Украине во время телефонного разговора. По данным источников издания, Трамп назвал Украину "сложным вопросом".

Автор The Washington Post полагает, что Путин пошел на эскалацию боевых действий в Украине по двум причинам: из-за нежелания Трампа отменять антироссийские санкции или с намерением сорвать визит президента Украины Петра Порошенко в Германию к наиболее сильному западному стороннику Украины – Ангеле Меркель. Так, из-за эскалации боевых действий Порошенко был вынужден прервать визит в Германию.

Пока Россия остается в рецессии, украинская экономика демонстрирует признаки оживления и положительный рост. Также наблюдается медленный прогресс экономических и институциональных реформ.

В то же время новые боевые действия ставят все эти достижения под риск.

"Вероятно, это одна из целей Путина", - поясняют в издании.

"Вторая цель, скорее всего, – стремление подтолкнуть Трампа пойти на уступки Москве: не только по отмене санкций, но и принять российскую сферу влияния, включая Украину. В обмен на что? Путин предлагает "сотрудничество" в борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке, возможность которого неоднократно одобрялась Трампом. Но военное сотрудничество США и России также является главной целью Путина. Иными словами, сделка, которую он предлагает – "то, что он хочет в "обмен" на то, что он действительно хочет", - отмечает издание.

Таким образом, заключает издание, если Трамп на это пойдет, Путин достигнет своей третьей цели - уменьшения глобального влияния США и усиление России.

"Это то, что лидеры Конгресса, такие как сенатор Джон Маккейн, пытаются донести Трампу, и что история последних двух президентов с господином Путиным наглядно демонстрирует. Если Белый дом решит все это игнорировать, то Украина не будет единственным проигравшим", - резюмируют в The Washington Post.

Напомним, 28 января Трамп и Путин около 45 минут общались по телефону. В Белом доме заявили, что разговор президентов стал значимым началом в улучшении отношений между США и РФ. В то же время пресс-служба Кремля заявила, что Путин и Трамп договорились наладить партнерские отношения по поводу конфликта в Украине.

А уже с 29 января российские оккупанты начали активно обстреливать украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

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