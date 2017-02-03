В поисках главного копа. Как происходит отбор на пост нового главы Нацполиции

После отставки Хатии Деканоидзе с поста главы Национальной полиции (НП) в середине ноября прошлого года её место в статусе "и. о." занял первый замглавы НП Вадим Троян. Учитывая, что Троян входит в сферу влияния министра внутренних дел Арсена Авакова, именно его называли преемником Деканоидзе на должности. Тем более что в отличие от многих других государственных органов для назначения руководителя полиции не нужно проводить предварительный конкурс.

Тем не менее по инициативе Авакова комиссию по отбору претендентов на вакантную должность создали — исключительно с консультативными функциями, не урегулированными законодательством. Туда вошли трое граждан Украины: журналист Виталий Портников, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, директор программной инициативы Международного фонда "Возрождение" Роман Романов и трое иностранцев: датский правозащитник, экс-прокурор и экс-полицейский Микаэл Люнгбю, консультант канадского правительства и экс-полицейский Джозеф МакАллистер и ещё один консультант и тоже бывший коп из США Джон Монтанио.

Четыре на шесть

Изначально желающих стать новым главой Нацполиции было 70 человек. Впрочем, шесть из них не прислали обязательных мотивационных писем, а более двух десятков не соответствовали квалификационным требованиям: полное высшее юридическое образование, стаж работы в сфере права 7 лет и стаж работы на руководящих должностях 5 лет.

В итоге к тестированию общих навыков (General Skills Test) допустили 46 человек. Компьютерный тест состоит из нескольких блоков и похож на тот, который использовали при наборе в патрульную полицию и переаттестации сотрудников МВД. За 90 минут кандидаты должны были ответить на 60 вопросов, выявляющих их способности к аналитике, логическому и абстрактному мышлению. 14 кандидатов дали меньше половины ответов, четыре набрали больше 50 баллов.

Все претенденты из числа действующих сотрудников Нацполиции много лет работают в органах на различных должностях, следовательно, привыкли к старым, ещё милицейским методам работы

Примечательно, что на тестирование не пришли два фаворита конкурса: Вадим Троян и начальник столичной полиции Андрей Крищенко. Позже оба заявили о добровольном отказе от участия в конкурсе. Крищенко объяснил, что его решение связано с недавними "трагическими событиями на Киевщине", имея в виду перестрелку в селе Княжичи под Киевом. А Троян заявил, что ему не хватает 20 месяцев стажа работы в сфере права для "безоговорочного прохождения всех критериев конкурса". Как рассказал Фокусу источник, близкий к руководству МВД, изначально Троян хотел возглавить полицию и действительно был фаворитом Авакова. "Но потом мы поняли, что нас за эти 20 месяцев стажа будут распинать в СМИ все кому не лень, и решили лишний раз не подставляться под удар", — сказал собеседник. Тем более не так давно случился скандал с назначением заместителем министра внутренних дел Анастасии Деевой, к трудовому стажу которой у общественности возникло немало вопросов. Так что Троян после назначения нового главы полиции, вероятнее всего, займёт какую-то важную, но не особо публичную должность в системе МВД.

После анализа резюме и результатов тестирования комиссия единогласно отобрала 10 претендентов. Четверо из них уже работают в Нацполиции: начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, начальник департамента уголовного розыска НП Сергей Князев и замглавы НП Константин Бушуев. Остальные — депутат Киевсовета от "Самопомочи" Леонид Антоненко, киевский прокурор Вадим Гиренко, юрист Алексей Шевчук (впоследствии снял свою кандидатуру), сотрудник одесского рынка "7-й километр" Александр Берладин, директор инвестиционной группы ИНЭКО Станислав Людкевич, а также глава Координационного центра по оказанию правовой помощи при Минюсте Андрей Вишневский.

После 30 января все они начали проходить трёхчасовые стандартизированные интервью с членами комиссии, которые уточняют факты из их биографий и их видение будущего Нацполиции. Интервью оценят по балльной системе, кандидаты получат рейтинговые оценки от каждого члена комиссии. С учётом всей собранной информации комиссия представит на утверждение Авакову трёх претендентов. Но поскольку её рекомендации необязательны, министр может назначить и кого-то "со стороны". Правда, в таком случае будет непонятно, зачем устраивали конкурс.

Очевидно, боясь повторения скандалов, связанных с конкурсами на подбор руководства других структур (например, Нацагентства по предотвращению коррупции), члены комиссии изначально договорились не комментировать шансы конкретных кандидатов и даже не объявлять результатов их тестирования. При этом все как один утверждают, что давления со стороны верхушки МВД не ощущают. "Это самый открытый и прозрачный конкурс, с которым я сталкивался, а я работал в шести странах", — говорит Джозеф МакАллистер.

По информации источников Фокуса в руководстве Министерства внутренних дел, после того как Вадим Троян снял свою кандидатуру, фаворитами Арсена Авакова стали действующие сотрудники Нацполиции: Аброськин, Головин, Князев и Бушуев. Вероятно, кто-то из них через несколько недель и станет главным украинским полицейским. Если, конечно, не будет сюрпризов, как в истории с Трояном.

Тестирование. Лишь четверо кандидатов из 46 набрали больше 50 баллов из 60 возможных

Сказать министру "нет!"

Сам факт проведения открытого конкурса на пост главы Нацполиции, безусловно, оценивается позитивно. "В идеале, конечно, надо было, чтобы конкурсная комиссия представила единственную кандидатуру, которую впоследствии официально и назначили бы, — заявил Фокусу Николай Паламарчук, первый замглавы парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. — Но и так хорошо, что глава МВД согласился провести конкурс, а не самостоятельно внёс кандидатуру, хотя по закону имел на это право".

Один из главных вопросов сейчас — будет ли новый глава Нацполиции независимым в своих действиях, как было в ситуации с Хатией Деканоидзе. По мнению эксперта по вопросам реформирования правоохранительных органов Александра Банчука, это зависит от того, на ком остановит свой выбор Арсен Аваков — на действующем полицейском или на человеке "не их системы". "Люди в погонах всегда будут ориентироваться "на начальство", на того человека, который их назначил или предложил назначить (глава Нацполиции назначается Кабмином по представлению главы МВД. — Фокус). В то время как человек со стороны мог бы быть более самостоятельным и мог бы сказать министру "нет!" — считает Банчук.

Впрочем, немаловажно, чтобы должность главы Нацполиции излишне не политизировалась, а именно в этом, особенно в неформальных разговорах, соратники Авакова обвиняли Деканоидзе и всю грузинскую команду. "Нельзя, чтобы получилось, как с прокуратурой, когда для Юрия Луценко должность главы ГПУ — это в первую очередь политический трамплин, и в будущем свою работу там он будет использовать для политической борьбы", — убеждён Александр Банчук.

Для успешной реформы полицейской системы её новому руководителю придётся ломать множество устаревших механизмов

В то же время в назначении на пост кадрового полицейского заложены и другие риски: все претенденты из числа действующих сотрудников Нацполиции много лет работают в органах на различных должностях, следовательно, привыкли к старым, ещё милицейским методам работы. При этом для успешной реформы полицейской системы её новому руководителю придётся ломать множество устаревших механизмов. Этого требует общество, для которого запуск новой патрульной полиции пока остаётся единственным видимым преобразованием МВД. К примеру, широко разрекламированный отказ от старых коррумпированных кадров путём переаттестации, по общему мнению правозащитников и активистов, де-факто провалился. "Одна из самых важных задач — реформирование криминального блока полиции, ведь там фактически ещё с советских времён ничего не изменилось", — считает Банчук. В то же время один из фаворитов на пост главы Нацполиции — Сергей Князев, который и возглавляет тот самый уголовный розыск.

Запускать новый этап полицейской реформы надо будет быстро — согласно отчёту Генпрокуратуры за 2016 год, уровень преступности в Украине вырос. Количество только тяжких преступлений увеличилось на 20% по сравнению с 2015 годом. После многочисленных скандалов меняется и отношение людей к полиции — согласно опросам группы "Рейтинг", в начале 2016 года реформу МВД считали успешной 42% украинцев, а в конце года — только 28%. Решать эти проблемы придётся новому главе Нацполиции. По словам секретаря конкурсной комиссии Евгения Захарова, одна из главных причин такого положения дел — недостаток финансирования. "Возникла парадоксальная ситуация, когда обычный патрульный мог получать больше начальника отдела. Конечно, в таких условиях никакое реформирование не представлялось возможным, более того, до октября, когда зарплаты "старых" полицейских приравняли к "новым", в некоторых отделах был некомплект до 30–40%. Надеюсь, сейчас ситуация начнёт меняться", — заявил он Фокусу.

Предположительно к 7 февраля конкурсная комиссия предложит Авакову троих кандидатов, а в середине месяца, как ожидается, глава МВД внесёт одного из них на утверждение Кабмина.