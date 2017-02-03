В администрации президента прокомментрировали возможность введения военного положения в Донбассе

С 29 января в районе Авдеевки не прекращаются активные боевые действия

Возможность введения в Донбассе военного положения сейчас не обсуждается. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает Укринформ.

"По состоянию на сейчас пока что этот вариант не обсуждается", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что ситуация в Донбассе, на фронте меняется очень быстро, и поэтому этот вопрос будет решаться коллективным способом.

"У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующее решение", – подчеркнул замглавы Администрации президента.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.