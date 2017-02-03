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Главная » Страна » Бои в АТО развернулись вдоль всей линии фронта, - Мотузяник

Бои в АТО развернулись вдоль всей линии фронта, - Мотузяник

Бои в АТО развернулись вдоль всей линии фронта, - Мотузяник
Александр Мотузяник / Фото: УКМЦ

Подобного не наблюдалось с 2014 года

03.02.17 249
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Российско-оккупационные войска активизировали боевые действия на мариупольском направлении.

Об этом спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил на брифинге.

По его словам, вчера количество вражеских обстрелов на мариупольском направлении резко возросло - с 35 до 72.

"С уверенностью можно говорить, что боевые действия развернулись вдоль всей линии фронта, чего не наблюдалось очень давно - с 2014 года. В частности, противник выпустил по полному боекомплекту из "Града" по Старогнатовке и Новогригорьевке. В Гранитном, Чермалыке, Гнутово оккупанты организовали мощные артиллерийские обстрелы, а в Широкино боевики вели огонь из установки "Град-П". Также незаконные вооруженные формирования массово применяют минометы, бронетехнику и легкое вооружение", - сообщил Мотузяник. 

По его словам, продолжаются варварские обстрелы со стороны противника в Марьинском районе: "Целью вражеских снарядов, прежде всего, являются гражданские объекты и мирные жители".

Напомним, новый посол Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли призвала пророссийских боевиков в оккупированном Донбассе выполнять Минские соглашения. Об этом Хейли сказала на заседании Совета безопасности ООН, во время которого рассматривалась ситуация вокруг Авдеевки.

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