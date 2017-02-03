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В Киеве внедряют восемь программ снижения стоимости коммунальных услуг

В Киеве внедряют восемь программ снижения стоимости коммунальных услуг
Фото: ukranews.com

На их выполнение из бюджета города выделено более 200 млн гривен

03.02.17 1894
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По поручению мэра Киева Виталия Кличко городская администрация разработала социально-коммунальный пакет мер, позволяющих снизить стоимость коммунальных услуг для киевлян. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает РБК-Украина.

На выполнение указанных мероприятий из бюджета города выделено более 200 млн грн.

"Киев разработал восемь программ, которые дают возможность сэкономить на отоплении, горячей и холодной воде. В первую очередь, это программа установки счетчиков, в том числе восстановление работы поврежденных и украденных приборов учета. На нее в этом году будет потрачено 26,8 млн грн. Программа "70/30%", в рамках которой городская власть платит жилым домам 70% стоимости капремонта или термомодернизации. Речь идет об установке, замене окон и дверей, утеплении стен. На нее направлено 40 млн грн. На возмещение 30% стоимости госкредитов на энергосбережение Киев выделил 4 млн грн. Мы ввели программу бесплатной установки квартирных счетчиков социально незащищенным гражданам, на что уйдет 10 млн грн. На индивидуальные тепловые пункты, позволяющие сократить потребление теплоэнергии на 25-30% будет направлено 35 млн грн, еще 10 млн грн пойдет на капремонт систем горячего водоснабжения, что позволит нам решить проблему недостаточной температуры отопления в некоторых квартирах дома", – сообщил Пантелеев.

По его словам, отдельного внимания заслуживает вопрос ремонта тепловых сетей, на которые город выделяет средства впервые за много лет.

"Уровень тепловых потерь напрямую влияет на размер тарифов на тепло, поэтому уже в этом году мы выделяем 66 млн грн на ремонт наиболее аварийных участков трубопроводов", – объяснил заместитель председателя КГГА.

Он также назвал одним из мероприятий социально-коммунального пакета капремонт и строительство бюветов, на которые в этом году направят 12 млн грн.

"Бесплатная, но качественная и полезная вода из бюветов является необходимой альтернативой водопроводной воде. Ведь в такое трудное время не все семьи могут позволить себе покупать питьевую воду, а вода из городских артезианских скважин является чистой и даже лечебной", – отметил Пантелеев.

Он считает, что указанные меры помогут значительно сократить затраты киевлян на коммунальные услуги.

"Как показывает практика выполнения таких работ в последние два года в некоторых многоэтажках столицы, стоимость тепло- и электропотребления может снизиться на 50%, поэтому и будут платить жители за услуги вполовину меньше", – заверил он.

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