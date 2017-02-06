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С сегодняшнего дня началась регистрация для участия во ВНО

С сегодняшнего дня началась регистрация для участия во ВНО
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Времени есть - до 17 марта

06.02.17 719
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6 февраля в 10:00 началась регистрация на участие во внешнем независимом оценивании. Продлится регистрация до 17 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

С помощью сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, желающие принять участие во ВНО смогут заполнить регистрационную карточку.

Во время заполнения регистрационной карты необходимо обратить внимание на раздел выбора учебных предметов для прохождения ВНО. В этом году для выпускников 2017 года первым обязательным предметом будет украинский язык и литература. Второй предмет нужно выбрать из математики и истории. Третий – из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование: математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия. Также можно пройти тестирование по еще одному предмету, который не является обязательным.

Среди обязательных предметов для выпускников прошлых лет - лишь украинский язык и литература. Остальные три предмета – на их выбор.

Комплект регистрационных документов выпускники 2017 года подают в учреждение, в котором обучаются, а выпускники прошлых лет и ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений присылают (желательно заказным письмом) на адрес регионального центра оценивания качества образования.

Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта.

Основная сессия ВНО будет проведена с 23 мая до 16 июня.

Также предусмотрена дополнительная сессия - с 3 до 12 июля, на которую можно будет зарегистрироваться с 3 до 20 мая.

Дополнительная сессия и регистрация предусмотрены для участников АТО и лиц, проживающих на временно оккупированной территории или на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, если такие лица не имели возможности зарегистрироваться в основной период.

Более подробную информацию о регистрации на ВНО можно найти на сайте УЦОКО.

Напомним, с 2019 года процедуры ВНО будут адаптированы для лиц с нарушением зрения, которые использовали в процессе обучения шрифт Брайля.

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