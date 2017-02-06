НАБУ раскрыло коррупционную схему в Энергоатоме на 30 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
Детективы задержали пятерых подозреваемых в причастности к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций в размере 30 млн грн.
"Задержанные – должностное лицо АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и четыре представителя коммерческих структур – при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток задержанным сообщат о подозрении.