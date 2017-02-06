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Главная » Страна » НАБУ раскрыло коррупционную схему в Энергоатоме на 30 млн грн
НАБУ раскрыло коррупционную схему в Энергоатоме на 30 млн грн
Фото: publicdomainpictures.net

НАБУ раскрыло коррупционную схему в Энергоатоме на 30 млн грн

Задержанных подозревают в завладении средствами АЭС на закупках по завышенным ценам

06.02.17 67
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Детективы задержали пятерых подозреваемых в причастности к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций в размере 30 млн грн.

"Задержанные – должностное лицо АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и четыре представителя коммерческих структур – при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток задержанным сообщат о подозрении.

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