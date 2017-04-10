До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу

Верховная Рада готовится принять новый Трудовой кодекс. Некоторые из его положений во многом ограничат права работников, расширив до максимума полномочия работодателей. Фокус разбирался, чего стоит бояться всем нам и почему профсоюзы спишут в утиль

"Запрещается дискриминация в любой форме и по любым признакам" — так коротко в проекте нового Трудового кодекса сформулирована статья, способная похоронить европейский безвиз для Украины. Полтора года назад именно она стала причиной нешуточных баталий в парламенте, когда часть народных депутатов, прикрываясь заботой о христианской морали, требовала изъять сексуальную ориентацию из перечня признаков, по которым в нашей стране запрещена трудовая дискриминация. Тогда здравый смысл победил и Верховная Рада запретила дискриминацию не только по сексуальной ориентации, но и по религиозным, политическим убеждениям, расе, цвету кожи, полу, возрасту и так далее, тем самым выполнив одно из ключевых обязательств Украины, взятых перед ЕС для получения безвизового режима. И вот теперь известный своей религиозностью народный депутат Павел Унгурян требует всю конкретику заменить общей фразой. Причём его поддерживают и в парламентском Комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, который готовит Трудовой кодекс ко второму чтению. Из документа уже изъяли абзац с перечнем антидискриминационных норм. И хотя президент Украины Пётр Порошенко заявляет, что в таком виде документ не подпишет, положений, способных ввести в ступор наёмных сотрудников, в нём предостаточно.

Избавиться от советского

Необходимость принятия нового Трудового кодекса связана не столько с возможностью трансформировать антидискриминационную статью, сколько с желанием сменить в стране философию трудовых взаимоотношений. Как это ни парадоксально, но в трудовой сфере Украина до сих пор живёт по кодексу, принятому ещё в 1971 году в УССР. С тех пор в него вносилось множество изменений, но по своей сути он так и остался пережитком недоразвитого социализма. Прежде всего потому, что ориентирован на регулирование отношений между предприятиями и работниками производственного сектора — фабрик и заводов. Комплексного подхода к остальной трудовой деятельности в нём нет. "Он не может удовлетворить потребности непроизводственных секторов экономики, сферы услуг, малого бизнеса, которые объективно требуют большей гибкости в регулировании, — объясняет Ольга Мельниченко, руководитель практики трудового права Адвокатского объединения PwC Legal. — В свою очередь, гибкость трудового законодательства — один из критериев в определении рейтингов лёгкости ведения бизнеса".

В 29-й статье законопроекта прописаны нормы, позволяющие работодателю контролировать сотрудников с помощью видеокамер и прослушивающих устройств

Работа над приведением трудового законодательства в соответствие с современными реалиями в Украине идёт уже 14 лет. В первом чтении проект нового Трудового кодекса депутаты приняли в ноябре 2015 года. Инициатором выступил Владимир Гройсман, занимавший на тот момент кресло главы парламента. Однако большинство экспертов в сфере трудовых отношений принятый документ раскритиковали за слишком широкие права, предоставляемые работодателю. Поэтому прежде чем представить документ ко второму чтению, профильный парламентский комитет отправил его на экспертизу в Международную организацию труда. Оттуда украинская сторона получила 59 выводов и рекомендаций, часть из которых комитет учёл, часть — проигнорировал. Доработанный вариант общественности представили в середине марта, но и его эксперты и активисты резко раскритиковали.

Под присмотром начальства

Одной из самых дискуссионных стала 29-я статья проекта нового кодекса. В ней прописаны нормы, позволяющие работодателю контролировать работу сотрудников, используя технические средства, попросту говоря — видеокамеры и всякого рода прослушивающие устройства. Критики нововведения опасаются, что такое наблюдение за сотрудниками приведёт к ещё большему психологическому давлению на них, но у министра социальной политики Андрея Ревы свои аргументы. По его словам, наблюдение поможет минимизировать воровство на работе, так что ничего плохого в желании работодателя контролировать деятельность сотрудников нет. "Легальность наблюдения за работником во время выполнения им трудовых функций, включая прочтение его рабочей корреспонденции, была подтверждена практикой Европейского суда по правам человека, — успокаивает Ольга Мельниченко. — Нельзя не учитывать тот факт, что наличие этой статьи в кодексе продиктовано условиями времени. Бизнес хочет защитить конфиденциальную информацию".

Чтобы избежать любого давления на сотрудников во время работы, Игорь Гоцык, менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации, предлагает создать в Украине единый орган, который бы осуществлял госнадзор за соблюдением трудового законодательства. "Этой институции необходимо разрешить в любое время рабочего дня без предупреждения приходить с инспекционным визитом, — считает эксперт. — Так они смогут выявить проблемные места и нарушения. Проводить проверки этот орган должен с помощью квалифицированных экспертов, что позволит фиксировать нарушения и привлекать виновных к ответственности".

Уволить всех

Тотальная проблема проекта нового Трудового кодекса — размытость формулировок, из-за которых, по словам Евгения Гороховца, эксперта по вопросам занятости и социально-трудовых отношений Института социально-экономических исследований, возможны значительные ограничения трудовых прав работников. Среди прочих — нечётко определённые односторонние основания для увольнения человека. К примеру, новый кодекс разрешает работодателю уволить сотрудника за разглашение коммерческой тайны. Однако сам термин "коммерческая тайна" в документе не прописан. Андрей Рева никакой проблемы в этом не видит, дескать, главное — записать, а чёткое определение термина можно и потом придумать. Более того, по словам министра, это проблема вовсе не трудового, а гражданского права, так что пусть депутаты с Гражданским кодексом разбираются. "До тех пор, пока это понятие чётко не определят в законодательстве, уволить по этой статье будет невозможно, — говорит Рева Фокусу. — Трудовой кодекс предусматривает внесение изменений в ряд сопутствующих законов. Поэтому многие нормы кодекса не будут действовать, пока эти изменения не примут".

Наибольшей критике со стороны общественных активистов подвергается статья, разрешающая привлекать к работе в ночное время женщин, имеющих детей в возрасте до 15 лет

Ещё одним основанием для увольнения должна стать недостаточная квалификация сотрудника, которая будет подтверждаться не только результатами аттестации, но и другими доказательствами. О каких именно других доказательствах идёт речь — в документе не сказано. Екатерина Харитонская, консультант Pedersen & Partners, утверждает, что механизм создания доказательной и оценочной базы под такого рода статьи непонятен. Так что размытая формулировка практически наверняка станет полем для злоупотреблений работодателей во время увольнения неугодных сотрудников. Однако сама возможность увольнять неуспешных сотрудников, по мнению Харитонской, справедлива. А Игорь Гоцык, менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации, предлагает добавить к этому ещё и возможность увольнять сотрудников в случае коррупционных правонарушений.

Наибольшей критике со стороны общественных активистов подвергается статья, разрешающая привлекать к работе в ночное время женщин, имеющих детей в возрасте до 15 лет. Она же позволяет увольнять их на общих основаниях за систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, прогул или разглашение коммерческой тайны. Адвокат Ольга Мельниченко с критикой согласна. Говорит, что Украина взяла на себя международные обязательства по защите материнства и должна их соблюдать. Решить проблему трудоустройства женщин, у которых есть дети, могла бы система, при которой определённый объём работы им разрешили бы выполнять на дому. "У нас отсутствует чёткое нормативное регулирование вопросов нестандартной занятости, — объясняет Евгений Гороховец. — Из-за этого очень трудно совмещать работу, уход за детьми и ведение домашнего хозяйства, которыми, как правило, занимаются женщины". По мнению эксперта, если проект Трудового кодекса всё же введёт понятие "надомной работы", проблема нестандартной занятости женщин с детьми постепенно решится.

Номинальные профсоюзы

Проект нового Трудового кодекса оголяет ещё одну системную проблему Украины — слабые профсоюзы, которые с нововведениями потеряют огромную часть полномочий. Гороховец категоричен: значение профсоюзов будет нивелировано. "Смысла обращаться в профсоюзы у людей не будет! — считает эксперт. — Все прямиком пойдут в суд, ведь количество оснований, по которым работника можно будет уволить без предварительного согласия профсоюза, увеличится в разы".

О слабом авторитете украинских профсоюзов во время визита в Киев заявил и Яап Виннен, заместитель генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов. По его словам, Украина находится в списке стран, где больше всего нарушаются права трудящихся. "Мы попросим премьер-министра Владимира Гройсмана вмешаться в ситуацию, — сказал Виннен. — Если украинская власть не будет воспринимать всерьёз профсоюзы, то у последних остаётся единственный путь — прекратить переговоры и выйти на улицы".

Впрочем, в Кабмине на этот счёт свои соображения. Министр Андрей Рева убеждён, что украинские проф­союзы самые что ни на есть эффективные. А то, что на Западе проф­союзы так часто бастуют, — свидетельство как раз того, что права трудящихся там защищают слабо. "Работа профсоюзов заключается в том, чтобы обеспечивать переговорный процесс между работодателем и сотрудником, — объясняет свои мысли Рева. — Результат этих переговоров — подписание коллективных договоров, регулирующих вопросы социальной защиты или заработной платы сотрудников. Если договорённости не достигнуты — бастуют. Не думаю, что с принятием нового Трудового кодекса в Украине как-то изменится роль профсоюзов".

Окончательные правки в проект Трудового кодекса перед его принятием Верховной Радой обещают внести 11 апреля во время заседания парламентского Комитета по вопросам социальной политики. Но даже тогда документ вряд ли окажется идеальным. "Не нужно думать, что с его принятием всё сразу станет лучше, — говорит Рева. — Этот кодекс частично модернизированный, но не принципиально новый с точки зрения наших экономических реалий. В дальнейшем он тоже будет нуждаться в серьёзном совершенствовании". Впрочем, зачем украинцам кодекс, в котором многие нормы окажутся нежизнеспособными, а сам документ не будет соответствовать экономическим реалиям нашей страны, — остаётся загадкой.