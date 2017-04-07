В Украину экстрадирован экс-глава киевского ГАИ Макаренко, - Луценко

В Украину экстрадировали бывшего главу Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) Киева Николая Макаренко. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Сегодня Генеральная прокуратура Украины в очередной раз подтвердила свою способность при любых обстоятельствах обеспечивать неотвратимость наказания. Так накануне Дня ГАИ (14 апреля) состоялась экстрадиция бывшего начальника управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системное взяточничество", - отметил Луценко.
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Напомним, 29 сентября 2016 года Евгений Енин сообщил, что в Москве задержан экс-глава киевского ГАИ Макаренко. По его словам, российские правоохранители задержали Макаренко в московском аэропорту "Домодедово".