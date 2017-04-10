Активисты Национального корпуса заложили пеноблоками центральный вход в отделение Сбербанка на улице Донец-Захаржевского в Харькове, об этом сообщает местное издание Mediaport.
Возле отделения банка участники протеста установили навес с символикой партии, бочку для костра и мягкие сидения.
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"Бессрочная акция по блокированию российских банков началась в Харькове", – написал на странице в Facebook лидер Национального корпуса в Харькове Олег Ширяев.
Участникам акции никто не препятствовал. Полиция обещает прокомментировать ситуацию позже.
Фото: mediaport.ua
Напомним, 3 апреля в Одессе активисты заложили пенобетонными блоками вход в отделение Альфа-банка на улице Пушкинской угол Малой Арнаутской.