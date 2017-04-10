Пасхальная корзина в этом году подорожает

Пасхальная корзина, состоящая из пасхи, яиц, творога, твердого сыра, сливочного масла, буженины, домашней колбасы, сала и хрена, в этом году обойдется украинцам в 377 грн, что на 28 грн, или 8%, дороже по сравнению с 2016 годом.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Стоимость основной составляющей корзины, пасхи домашнего приготовления, составит в среднем около 60 грн за 1 кг. В магазине готовая пасха будет стоить от 65 до 174 грн за 1 кг.

По данным экспертов, самыми дорогими составляющими праздничной корзины будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 72 грн и буженина (0,5 кг) – 68 грн.

По сравнению с 2016 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 5%, а домашней колбасы – на 18%.

Полкило сала обойдется в 20 грн из расчета 25-67 грн за 1 кг.

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Полкило твердого сыра будет стоить около 53 грн, сливочного масла – 51 грн и творога – 24 грн.

Самыми дешевыми будут яйца (10 шт.) – в среднем 17 грн и хрен – 11 грн за 250 г.

Эксперты подсчитали, что в случае использования для пасхальной корзины других, неосновных составляющих, таких как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, ее стоимость возрастет до 520 грн, что на 31 грн, или 6,3%, больше по сравнению с 2016 годом.

Такой рост обусловлен сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне, говорят в Институте аграрной экономики.

Напомним, в 2017 году христиане отмечают праздник Пасхи 16 апреля.