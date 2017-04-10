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В Украине может появиться полноценный автобан

В Украине может появиться полноценный автобан
Иллюстративное фото

Дорога соединит Одессу с Гданськом

10.04.17 1027
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине может появиться полноценный автобан, который соединит Одессу с польским Гданьском.

Об этом он сказал в понедельник, 10 апреля, во время инспекции дорожных работ на трассе Н-02 Львов - Тернополь.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы находимся на одном из важных транспортных коридоров Украины, который, надеемся, соединит Балтику с Черным морем, Гданьск с Одессой, проходя через Львов. Сейчас идет ремонт участка дороги, в этом году мы должны его закончить с соответствующим обустройством", - отметил министр.

По словам Омеляна, планируется работа совместно с Еврокомиссией и правительством Польши для получения дополнительного финансирования.

Напомним, министр инфраструктуры рассказал, какие мировые компании готовы инвестировать в Украину.

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