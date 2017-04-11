Крымские вина убрали с российского стенда на выставке в Италии

О нарушении сообщили в финансовую полицию

В итальянской Вероне на винной выставке Vanitaly россиян заставили убрать со своего стенда вина из аннексированного Крыма. Об этом в Facebook сообщил участник выставки, руководитель проекта по продвижению украинского экспорта UA2EU Алексей Любецкий.

Любецкий обнаружил на выставке Vanitaly ворованные вина из оккупированной территории. После этого он сообщил о нарушении россиян в финансовую полицию Италии.

"Я привлек карабинеров, полицию, финансовую полицию и просто секьюрити", - сообщил он.

Сообщается, что после этого россияне убрали украинские вина со своего стенда.

"В конце дня я посетил стенд России. Украинские вина были убраны со стенда. Это победа и результат совместных действий общественности и государственных органов (Посольства Украины в Италии)", - сообщил Любецкий.

По словам спикера МИД Украины Марьяны Бецы, министерство направило ноты итальянской стороне и обратилось к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из оккупированного Крыма.

"Согласно Решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование российской стороне не экспонировать товары из АРК в рамках "Vinitaly-2017", - написала Беца в Twitter.