Суд начнет рассмотрение дела о госизмене Януковича 4 мая

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассматривать дело по обвинению беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело по обвинению Януковича будет рассматривать коллегия из трех судей Оболонского районного суда Киева в составе председателя суда Владислава Девятко, его заместителя Дмитрия Камбулова и судьи гражданско-административной коллегии судей Максима Титова.

Обвинение в суде по делу о госизмене Януковича представит прокурор Руслан Кравченко.

Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.