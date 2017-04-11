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Главная » Страна » Минобразования разрешило жителям Крыма и зоны АТО закончить школу экстерном в Украине

Минобразования разрешило жителям Крыма и зоны АТО закончить школу экстерном в Украине

Минобразования разрешило жителям Крыма и зоны АТО закончить школу экстерном в Украине
Фото: sunrise-r9.org

Заявления о зачислении на экстернат можно подавать на протяжении всего календарного года

11.04.17 69
2001

Министерство образования и науки включило жителей оккупированного Россией Крыма и территорий проведения антитеррористической операции в перечень лиц, имеющих право получить среднее образование в форме экстерната. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В частности, в указанный перечень добавили еще 3 категории: лица, имеющие статус беженцев; лица, которым предоставлена временная или дополнительная защита в Украине; лицам, обратившимся с заявлением о признании беженцем или о предоставлении дополнительной или временной защите.

Прием заявлений о зачислении на экстернат начинается с 1 сентября. Лица, проживающие на территории оккупированного Крыма, неподконтрольных Украине территориях Донбасса или в населенных пунктах на линии соприкосновения, смогут подавать заявления на протяжении всего календарного года.

Жители данных территорий также получили возможность отправлять сканированную копию заявления по электронной почте или по факсу.

Кроме того, лично заявление может подать несовершеннолетний, покинувший неконтролируемую территориию или населенный пункт на линии соприкосновения в сопровождении родственников или любых других совершеннолетних лиц, не являющихся его законными представителями.

Решение о зачислении на экстернат может принимать руководитель учебного заведения - без согласования с местным органом управления образованием.

Отдельно предусмотрено право ученика, получающего образование экстерном, получить одновременно документы о начальном, базовом, полном среднем образовании.

Для получения документов о базовом образовании достаточно сдать годовое оценивание по сокращенному перечню предметов - украинский язык и литература, история Украины, география Украины, правоведение - и государственную итоговую аттестацию.

Для получения аттестата о полном общем среднем образовании, нужно пройти годовое оценивание и итоговую госаттестацию полностью.

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