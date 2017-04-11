Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 10 радиостанций за несоблюдение квот на украиноязычный контент в эфире. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацсовета.

За нарушение закона о квотах на передачи на украинском языке оштрафованы "Радио Вести", радио "Глас" (Одесса) и радио 104.FM (Мариуполь).

За несоблюдение квот на песни на украинском языке оштрафованы 7 радиостанций.

Самый большой штраф начислен радиостанции KISS FM – 215 600 грн. "Радио Шансон" оштрафовано на 125 726 грн.

Общая сумма штрафов составила 579 390 грн.

Радиостанции платят штраф в сумме 5% от лицензионного сбора.

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации". За документ проголосовали 244 парламентария.