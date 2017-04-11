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Главная » Страна » Укроборонпром опроверг информацию об отказе Индонезии закупать украинские БТР-4М

Укроборонпром опроверг информацию об отказе Индонезии закупать украинские БТР-4М

Укроборонпром опроверг информацию об отказе Индонезии закупать украинские БТР-4М
Фото: Укроборонпром

Предприятие будут продолжать выполнять все взятые на себя обязательства перед партнерами

11.04.17 1716
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Государственный концерн "Укроборонпром" опроверг информацию об отказе Индонезии от закупки украинских бронетранспортеров БТР-4М.

"Появление информации в СМИ о якобы возможности отказа морской пехоты Индонезии от закупки украинских БТР-4М является проявлением активизации конкурентной борьбы за рынки после успешной первой поставки украинских БТР-4М в Индонезию", - говорится в сообщении концерна. 

В Укроборонпроме отметили, что предприятие будут продолжать выполнять все взятые на себя обязательства перед своими партнерами.

Напомним, в январе этого года Спецтехноэкспорт поставил пять единиц БТР-4М Корпусу морской пехоты Индонезии в рамках выполнения контракта, подписанного в начале 2014 года.

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