В Украине количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. При этом процент раскрываемости преступлений растет. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
Министр уверяет, что трансформационные процессы в работе Национальной полиции Украины уже дают первые результаты.
"Действия нашей команды в МВД дают результаты, в частности это превенция преступлений и повышение эффективности расследования", - подчеркнул Аваков.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе задержали юного торговца людьми
По его словам, в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось, тогда как процент раскрываемости возрос.
"Мало, хотим лучше! - скажете вы и будете правы! Но дорогу осилит идущий", - заявил Аваков.
Инфографика: mvs.gov.ua