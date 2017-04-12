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Главная » Страна » Инфографика Аваков отрапортовал об успехах в борьбе с преступностью
<span class="label red">Инфографика</span> Аваков отрапортовал об успехах в борьбе с преступностью
Арсен Аваков / Фото пресс-службы Кабмина

Инфографика Аваков отрапортовал об успехах в борьбе с преступностью

Количество тяжких и особо тяжких преступлений падает, а раскрываемость растет

12.04.17 35
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В Украине количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. При этом процент раскрываемости преступлений растет. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Министр уверяет, что трансформационные процессы в работе Национальной полиции Украины уже дают первые результаты.

"Действия нашей команды в МВД дают результаты, в частности это превенция преступлений и повышение эффективности расследования", - подчеркнул Аваков.

По его словам, в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось, тогда как процент раскрываемости возрос.

"Мало, хотим лучше! - скажете вы и будете правы! Но дорогу осилит идущий", - заявил Аваков.

Инфографика: mvs.gov.ua

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