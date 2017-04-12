На границе Украины и Польши планируют обустроить еще один автомобильный переход

Подкарпатское воеводство Польши объявило тендер на разработку проектной документации по обустройству автомобильного перехода Мальховице-Нижанковичи на границе с Украиной. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Новый пункт пропуска будет ориентирован на малое приграничное движение и упростит для жителей польского региона логистику в направлении украинских курортов Трускавец и Схидница, а для украинцев - в польские Бещады.

Предложения потенциальных участников принимаются до 11 мая. Сам проект должен быть готов к концу текущего года. Во втором или третьем квартале 2018 планируется начать строительство перехода. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2020 год.

Польские активисты также продвигают идею создания железнодорожного пункта пропуска Мальховице-Нижанковичи, который будет находиться вблизи автомобильного.

Группа Linia102.pl предлагает возродить движение поездов по маршруту Перемышль-Мальховице-Нижанковичи-Хырив. Это позволит наладить сообщение Жешува и Перемышля с городами южной части Подкарпатского воеводства, в частности, с Устшики-Дольне.