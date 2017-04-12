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Главная » Страна » Укрепление границ Евросоюза не повлияет на будущий безвиз с Украиной, - евродепутат

Укрепление границ Евросоюза не повлияет на будущий безвиз с Украиной, - евродепутат

Укрепление границ Евросоюза не повлияет на будущий безвиз с Украиной, - евродепутат
Фото: Getty Images

В чрезвычайной ситуации ЕС задействует механизм временного прекращения безвизового режима с третьими странами

12.04.17 606
2000

Укрепление внешних границ Европейского Союза никоим образом не повлияет на будущий безвизовый режим с Украиной, который начнет работу с июня этого года. Об этом заявила депутат Европейского парламента, докладчик по вопросу предоставления Украине безвизового режима Мария Габриэль, передает УНИАН.

"Нет никаких рисков (о возможном влиянии усиления границ на безвизовый режим с Украиной, - ред.), мы должны помнить, что параллельно с переговорами о либерализации визового режима мы приняли решение о механизме временного прекращения (безвизового режима с третьими странами). Это означает, что как ЕС, мы сделали доступным инструмент, который может быть задействован в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но для нас в Европейском парламенте между этими двумя досье нет никакой связи", - пояснила евродепутат.

Габриэль в очередной раз констатировала, что Украина выполнила все необходимые для предоставления безвизового режима условия.

"Поэтому либерализация безвизового режима будет в июне, а в конце апреля этот вопрос будет рассмотрен на Комитете постоянных представителей (COREPER), в мае - Советом ЕС с последующим подписанием в Европейском парламенте и публикацией в Официальном журнале. Через 20 дней после публикации мы будем приветствовать украинских граждан", - убеждена политик.

Напомним, с 7 апреля Европейский Союз ужесточил контроль на внешних границах Шенгенской зоны. В Еврокомиссии объяснили это намерением убедиться, что человек, пересекающий границу, не представляет угрозы общественному порядку и безопасности.

Проверки будут осуществляться как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза.

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