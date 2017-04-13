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Гройсман рассказал, как защитит украинскую землю от продажи крупным холдингам

Гройсман рассказал, как защитит украинскую землю от продажи крупным холдингам
Владимир Гройсман / Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Правительство намерено возродить фермерское хозяйство

13.04.17 87
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал Фокусу о голубой мечте украинцев, о том, считает ли он Порошенко олигархом и когда в нашей стране появится собственная Силиконовая долина.

Отвечая на вопрос о недавно подписанном очередном меморандуме с МВФ и заведомой невозможности выполнить в срок некоторые его пункты вроде приватизации и земельной реформы, Гройсман сказал: "Сроки мы можем скорректировать, но самое главное, что мы будем выполнять эти пункты для Украины, а не для МВФ. Наша задача - добиться устойчивого роста ВВП в 4–5% ежегодно".

В рамках земельной реформы правительство предлагает модель, согласно которой покупателями сельхозземли в Украине должны быть исключительно физические лица с украинским паспортом. В таком случае цена на землю из-за недостаточного количества платежеспособных украинцев скорее всего будет явно низкой.

"Мы делаем важный шаг в интересах граждан Украины. Если кто-то хочет открыть рынок земли в интересах иностранных инвестиций или больших холдингов, то это глубочайшая ошибка. Мы поддерживаем разрешение на продажу земли гражданам Украины и до 200 га консолидации в одних руках. Фактически через этот механизм хотим возродить присущее украинцам фермерское хозяйство. Это даст хорошие результаты для роста национальной экономики и создания добавочной стоимости, когда фермерские хозяйства будут производить национальный продукт. Но также мы защитим этих людей от посягательств больших холдингов. Нельзя допустить, чтобы 3 или 5 семей овладели земельными ресурсами всей страны. Это негативно скажется на всех процессах", - сказал по этому поводу премьер-министр.

Отвечая на вопрос, почему бы не поставить ограничения по земельному банку для юридических лиц, Гройсман сказал: "Я считаю, что ограничения, которые есть сейчас, - хороший механизм. Все остальное - очень рискованно и может быть несправедливо по отношению к гражданам Украины. Предлагаемая нами модель справедлива и соответствует интересам украинцев".

При этом премьер-министр не стал прогнозировать то, какой будет цена гектара. По его мнению, это определит рынок сельхозземель, как только он появится.

Полный текст интервью читайте в свежем номере журнала Фокус и на сайте Focus.ua.

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