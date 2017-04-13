На время Евровидения на Крещатике ограничат движение транспорта

На две недели будут перекрыты улицы возле здания Международного Выставочного Центра

Учитывая масштабность конкурса Евровидение-2017, городские власти Киева приняли решение ограничить движение транспорта в районе расположения Еврогородка на Крещатике с 26 апреля до 18 мая. Об этом заявил руководитель штаба координации мер безопасности во время подготовки и проведения Евровидения-2017 в Украине Богдан Лизогуб, передает Укринформ.

Также с 1 до 14 мая будут перекрыты улицы у здания Международного Выставочного Центра, возле станции метро "Левобережная".

В день проведения церемонии "красной дорожки" будет перекрыто движение вблизи Мариинского парка - начиная от Европейской площади, перекроют улицу Грушевского и прилегающие к парку улицы.