Из-за блокады ОРДЛО НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП

Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.

"В 2017 году рост экономики замедлится до 1,9 %. Ухудшение прогноза обусловлено ожиданием, что блокада на востоке страны и потеря производственных мощностей на предприятиях, расположенных на неподконтрольных территориях, приведут к падению промышленного производства в отдельных отраслях. В частности, в металлургии, добывающей промышленности, производстве кокса и электроэнергетике. Частично негативный эффект будет компенсирован более благоприятной внешней конъюнктурой", - сказано в сообщении.

В то же время, согласно прогнозу НБУ, в 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2 % и 4,0 % соответственно. Состояние экономики будут определять относительно высокие темпы роста потребительского и инвестиционного спроса..

В то же время дефицит платежного баланса, по оценкам НБУ, на конец текущего года составит $4,3 млрд, или 4,4 % ВВП, и будет оставаться на уровне $4,3 млрд в 2018 и 2019 годах, снижаясь по отношению к ВВП до 4,1 % и 3,7 % соответственно.

Уровень международных резервов, согласно прогнозу НБУ составит $21,1 млрд на конец 2017 года и $26,2 млрд на конец 2018 года. При этом регулятор отметил, что определяющим фактором для прогноза резервов остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.

Показатель инфляции, как и ранее, регулятор ожидает на уровне 9,1% по итогам текущего года, 6% – по итогам 2018 года и 5% – по итогам 2019 года.

При этом, блокада перемещения товаров через линию разграничения с ОРДЛО не будете иметь существенного влияния на уровень потребительской инфляции.