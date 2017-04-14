В МИД рассказали, как будет действовать безвиз с ЕС для украинцев

Превышение разрешенного срока пребывания может стать причиной отказа во въезде на территорию Евросоюза в будущем

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, как будет действовать после введения безвизовый режим с Европейским Союзом для украинцев. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

В первую очередь украинские дипломаты рассказали, когда ожидать введения ЕС безвизового режима для Украины после принятия всех необходимых решений.

"Решение о введении безвизового режима будет опубликовано и вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале ЕС" (это время является объективно необходимым для уведомления пограничных служб государств-членов ЕС о введении безвизового режима поездок граждан Украины)", - заявили в МИД.

Также дипломаты рассказали о том, какими будут условия безвизового режима для граждан Украины.

После введения безвизового режима граждане Украины смогут путешествовать в государства-участники Шенгенского соглашения без необходимости получения въездной визы государства назначения. Безвизовый режим позволит кратковременное пребывание в государствах-членах ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии) и других государствах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней.

В МИД обратили внимание, что проверить совокупный срок пребывания лица в ЕС можно по следующей ссылке.

Безвизовый режим не будет означать права на проживание или трудоустройство в ЕС.

В то же время в украинском внешнеполитическом ведомстве рассказали об условиях и требованиях, если лицу необходимо находиться в странах Шенгена дольше, чем 90 дней. В случае, если лицу необходимо находиться в ЕС более длительное время, ему необходимо будет оформить визу.

Превышение разрешенного срока пребывания может стать причиной отказа во въезде на территорию государств-участников Шенгенского соглашения в будущем. В случае необходимости более длительного пребывания на территории Шенгена, гражданин Украины должен обратиться в консульство соответствующей страны с целью оформления визы надлежащего типа.

Если о том, что совокупный срок пребывания может превысить 90 дней в течение 180 дней, стало известно до начала поездки, необходимо как можно быстрее обратиться в консульское учреждение государства назначения с целью получения консультации и, в зависимости от случая, оформления визы необходимого типа.

Если о риске превышения разрешенного срока стало известно после начала путешествия, вам необходимо безотлагательно обратиться в миграционные органы власти государства пребывания для получения консультации и урегулирования вашего миграционного статуса.

В исключительных случаях срок пребывания может быть продлен, например, в случае необходимости срочного лечения, стихийного бедствия, возникновения других непреодолимых обстоятельств.

Напомним, 6 апреля 2017 года Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Согласно прогнозам, после всех других процедур решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима вступит в силу в июне текущего года.