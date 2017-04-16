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Главная » Страна » Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине

Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине

Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине
Михеил Саакашвили / Фото: Shutterstock

Михеил связывает решение СБУ со своей антикоррупционной деятельностью

16.04.17 4373
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Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили связывает решение СБУ о лишении его брата Давида Саакашвили права на постоянное проживание в Украине со своей антикоррупционной деятельностью.

Об этом Михеил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

"...На основании письма СБУ отменили вид моего брата, Давида Саакашвили, и он обязан покинуть Украину", - написал он.

Саакашвили, который ныне возглавляет "Движение новых сил", связывает решение СБУ со своей антикоррупционной деятельностью в Украине.

"Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы - на правильном пути", - добавил политик.

Ранее Саакашвили обвинил центральную власть Украины в поддержке коррупции. Он заявил, что будет вести активную политическую деятельность в оппозиции.

Давид Саакашвили - младший брат Михеила Саакашвили по отцовской линии. Он ведет куда менее публичный образ жизни, чем бывший губернатор Одессы. Известно, что он сейчас проживает в Киеве.

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