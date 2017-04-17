АТО: Враг провел 22 обстрела

В районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска не прекращают провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки враг провел 22 обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.

На мариупольском направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал украинских морских пехотинцев вблизи Павлополя. По позициям сил АТО в районе Гнутово враг бил из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам украинских военных вблизи Водяного применял 82-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы. По защитникам Широкино и Лебединского вел огонь из стрелкового оружия.

На донецком направлении позиции сил АТО в районе Авдеевки противник обстреливал из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам ВСУ рядом с населенным пунктом Зайцево враг вел огонь из вооружения БМП и гранатометов. По защитникам шахты "Бутовка" противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского – из автоматических гранатометов.

На луганском направлении по позициям ВСУ неподалеку Катериновки противник применил минометы калибра 120 мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты сил АТО в районе Новоалександровки враг обстреливал из стрелкового оружия.