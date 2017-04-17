За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

За прошедшие сутки враг трижды открывал огонь против позиций украинских военнослужащих. Около 6:00 оккупанты совершили вооруженную провокацию вблизи Новоалександровки. В Катериновке между 13:00 и 14:00 состоялся короткий минометный обстрел, а ближе к полуночи боевики открыли огонь из гранатометов.

Донецкое направление

Основные боевые действия развернулись в районе Зайцево между 17:00 и 21:00. Также серия вооруженных провокаций со стороны врага состоялась вблизи Авдеевки. Однажды оккупанты открывали огонь в Луганском. На упомянутых рубежах тяжелого вооружения враг не применял.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 6 вражеских обстрелов.

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Мариупольское направление

За прошедшие сутки боевые действия здесь происходили на участке линии фронта Павлополь – Широкино. Боевики совершили минометные обстрелы в Павлополе, Гнутово и Водяном.Также враг неоднократно открывал огонь из легкого вооружения в Лебединском и Широкино.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 13 обстрелов со стороны врага, в частности – четыре с использованием минометов.