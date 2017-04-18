В Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии

До января 2018 года количество получателей субсидий в Украине сократится до 5 млн домохозяйств.
Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью DT.UA.
По его мнению, самое большое количество социально незащищенных, которые не могут заплатить за услуги ЖКХ, Украина должна была получить на конец нынешнего отопительного сезона.
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"Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8-9 млн. Фактически на январь 2017-го их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением", - пояснил Рева.
Роста тарифов пока не будет, поэтому, как подчеркнул министр, на 1 января 2018 года субсидии получат около 5 млн домохозяйств. Примерно треть отсеется.
Напомним, монетизация субсидий стартует в сентябре.