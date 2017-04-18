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В Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии

В Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии
Андрей Рева / Фото: УНИАН

В лучшем случае рассчитывать на субсидии смогут 5 млн домохозяйств

18.04.17 6008
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До января 2018 года количество получателей субсидий в Украине сократится до 5 млн домохозяйств.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью DT.UA.

По его мнению, самое большое количество социально незащищенных, которые не могут заплатить за услуги ЖКХ, Украина должна была получить на конец нынешнего отопительного сезона.

"Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8-9 млн. Фактически на январь 2017-го их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением", - пояснил Рева.

Роста тарифов пока не будет, поэтому, как подчеркнул министр, на 1 января 2018 года субсидии получат около 5 млн домохозяйств. Примерно треть отсеется.

Напомним, монетизация субсидий стартует в сентябре.

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