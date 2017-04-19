Документы по безвизу для Украины должны подписать до 18 мая, - МИД

11 мая вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС

В ЕС должны подписать документы по безвизу для Украины до 18 мая.

Об этом, как сообщают украинские СМИ, сегодня в ходе заседания правительства сообщил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

"26 апреля – это следующая дата, когда, скорее всего, комитет постоянных представителей ЕС подтвердит результаты триалога европейских институций по предоставлению Украине безвизового режима", - сказал он.

Также Пристайко добавил, что 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС и в ближайшее время состоится подписание. "Скорее всего, 15-16, возможно, 18 мая, состоится подписание", - прокомментировал министр.

Напомним, в МИД рассказали, как будет действовать безвиз с ЕС для украинцев.