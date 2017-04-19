Экс-глава Укртрансгаза стал заместителем министра энергетики

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности бывшего главу Укртрансгаза Игоря Прокопива. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает РБК-Украина.
"Информацию подтверждаю", - сказал глава Минэнерго.
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Игорь Прокопив родился 23 апреля 1967 года, окончил Харьковский кооперативный техникум, Тернопольскую академия народного хозяйства и Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа.
С 1992 по 2001 год - коммерческий директор, директор в коммерческих структурах.
С 2001 по 2003 год - директор Прикарпатэнергосервис (ОАО "Ивано-Франковскгаз").
С июня по декабрь 2003 года - председатель правления ОАО "Ивано-Франковский мясокомбинат".
С декабря 2003 по апрель 2005 года - первый заместитель председателя правления ОАО "Ивано-Франковскгаз".
С июня 2005 по сентябрь 2006 года - директор Ивано-Франковской базы ГП "Укрнефтегазкомплект" НАК "Нафтогаз Украины".
С сентября 2006 по июль 2009 года - директор ГП "Ивано-Франковск-Пропан" ОАО "Ивано-Франковскгаз".
С июля 2009 года - директор ДМП "Ивано-Франковск-теплокоммунэнерго".
С 5 апреля 2014 года - зампред правления "Нафтегаза".
С августа 2014 года занимал должность президента "Укртрансгаза".