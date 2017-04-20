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Главная » Страна » Турчинов: Россия продолжает подготовку к полномасштабной войне

Турчинов: Россия продолжает подготовку к полномасштабной войне

Турчинов: Россия продолжает подготовку к полномасштабной войне
Александр Турчинов / Фото: facebook.com/rnbou

Вдоль границы с Украиной находятся около 50 тысяч российских военных

20.04.17 717
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Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию. Об этом заявил на церемонии открытия Киево-Могилянской бизнес-школы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, что представляет угрозу для всей Европы", – сказал Турчинов.

По словам секретаря СНБО, РФ усиливает свои позиции на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины. По его данным, на сегодня в Донбассе находятся до 30 тыс. боевиков, но их количество планируется увеличить до 50 тыс.

Турчинов также сообщил, что к ведению боевых действий в Донбассе привлекаются курсанты военных учебных заведений РФ.

"Вдоль границы уже развернута группировка вооруженных сил РФ до 50 тыс., без учета боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях... продолжается увеличение численности 1-го и 2-го армейских корпусов, планируется увеличить их до 55 тыс. человек", – отметил он.

Турчинов подчеркнул, что российские военные, размещенные вдоль границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию Украины.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают планы официальной Москвы провести масштабные военные учения в Беларуси "Запад 2017" при участии 100 тыс. военнослужащих.

По оценкам специалистов, цель этих учений – проверка готовности российских войск проводить операции - от региональных до широкомасштабных войн - при условии сокращения времени на их стратегическую подготовку.

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