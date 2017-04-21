В зоне АТО заработали мобильные сервисные центры МВД

В четверг, 20 апреля, мобильный сервисный центр МВД впервые обслужил граждан Украины, которые проживают в зоне проведения антитеррористической операции.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Попасной Луганской области жители получили около 20 услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений.

Ранее жители района должны были потратить около двух часов на поездку для получения услуг.

Напомним, на базе мобильных сервисных центров будут предоставляться практически все услуги, которые можно получить в стационарных структурах.

Первые услуги по оформлению документов уже получили жители Хмельницкой, Винницкой и Львовской областей.