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Львовский мусор будут развозить по 20 городам области
Фото: Getty Images

Львовский мусор будут развозить по 20 городам области

Со своей стороны Львов будет финансировать работу полигонов и помогать с решением социальных проблем в городах

21.04.17 350
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Отходы из Львова на протяжении двух ближайших лет будут принимать полигоны 20 городов области. Соответствующий меморандум подписали сегодня руководители обладминистрации, облсовета, горсовета и городские головы 20 городов Львовской области. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

После подписания документа власти Львова и каждого из городов-подписантов должны составить договор, в котором будет указано конкретное количество отходов, которое город будет принимать на протяжении 2 лет.

Со своей стороны Львов берет на себя обязательство выделить финансирование как для работы полигонов, так и для решения определенных социальных проблем в городах. Финансировать рекультивацию полигонов будут из средств областного бюджета.

Первый заместитель председателя Львовского облсовета Андрей Билоус рассказал, что из областного бюджета будут выделены 30 млн грн на обустройство и упорядочение работы полигонов тех городов, которые будут принимать отходы из Львова.

"Также власти Львова согласились выделить на текущий год 70 млн грн как на нужды полигонов, так и для решения некоторых социальных задач городов", - добавил он.

В тексте меморандума указано, что общая сумма финансирования для 20 городов на 2017-2018 года составит 207,5 млн грн.

Прогнозируется, что объем отходов, ежедневно вывозимых из Львова, составит 580 куб м. Ожидается, что самые большие объемы могут принять Новояворовск (80т), Самбор (70т), Николаев (60т), Дрогобыч (50т), Стрый и Червоноград (по 40т).

Напомним, львовский городской полигон твердых бытовых отходов в Грибовичах был закрыт после пожара и мусорного оползня в конце мая 2016 года. Под завалами погибли 3 пожарника, тело пропавшего эколога до сих пор не найдено.

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