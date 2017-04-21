Хаг: Боевики 9 мая планируют нарушить Минские соглашения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ назвала нарушением Минских договоренностей запланированный на 9 мая военный парад боевиков, на котором будет показано тяжелое вооружение.
Об этом заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хаг на брифинге, передает 112 Украина.
"Так называемая "ЛНР" уже сообщила нам, что планирует нарушить минские договоренности. Мы уже в своих отчетах освещали, что присутствие этого вооружения является нарушением минских соглашений и это вооружение не должно там находиться в соответствии с договоренностями, которые были подписаны так называемыми "ЛНР" и "ДНР", - заявил Хаг.
Напомним, боевики планируют провести 9 мая в оккупированных городах Донбасса парады военной техники.