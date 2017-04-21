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Полиция озвучила 5 версий по делу Шеремета

Полиция озвучила 5 версий по делу Шеремета
Павел Шеремет / Фото: РБК

В расчет берутся несколько возможных мотивов совершения убийства

21.04.17 73
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Через 9 месяцев после убийства журналиста Павла Шеремета, следствие до сих пор рассматривает несколько версии. Об этом сказал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.


По словам Тракало в настоящее время в указанном уголовном производстве отрабатывается несколько версий относительно возможных мотивов совершения убийства.

Среди них, по словам Тракало, рассматривают:

- совершение преступления из-за профессиональной деятельности в Российской Федерации и республике Беларусь;

- ошибка в объекте преступления, а именно приготовление убийства владельца издания "Украинская правда" Алены Притулы;

- критические публикации Шеремета в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести";

- дестабилизация ситуации в государстве с целью формирования ложного отрицательного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

- конфликты в личной жизни Шеремета в связи с семейным, коммерческим и финансовым положением последнего.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля в Киеве в результате взрыва машины руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором он находился.

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