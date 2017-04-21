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Повышение пенсионного возраста критически важно для продолжения сотрудничества с Украиной, - МВФ

Повышение пенсионного возраста критически важно для продолжения сотрудничества с Украиной, - МВФ
Фото: nocaptionneeded.com

Увеличение размера пенсий должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе

21.04.17 1537
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Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, поскольку этот инструмент является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины, являющегося вторым по размеру (речь о дефиците, - ред.) в мире по отношению к ВВП страны. Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен на онлайн пресс-конференции, передает УНИАН.

"Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность. Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества МВФ и Украины, - ред.), чтобы выйти на надежный план, как справиться с этим в будущем. Таким образом, ответ - да, пенсионная реформа - важная часть следующего пересмотра программы, и повышение эффективного пенсионного возраста является ее (пенсионной реформы, - ред.) частью", - сказал Томсен.

Ранее сообщалось, что народный депутат от "Блока Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что В Украине пенсионный возраст может повыситься не ранее чем через 5-10 лет.

 

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