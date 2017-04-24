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Главная » Страна » В Киеве ограничат движение на Южном мосту

В Киеве ограничат движение на Южном мосту

В Киеве ограничат движение на Южном мосту
Южный мост / Фото: skyandmethod.com

Движение ограничат в направлении с левого берега на правый

24.04.17 399
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В Киеве сегодня, 24 апреля 2017 года, на четыре часа ограничат движение на Южном мосту в двух полосах в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 24 апреля, с 12:00 до 16:00 в связи с ремонтом движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет ограничено в двух полосах", - говорится в сообщении.

Киевавтодор призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

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