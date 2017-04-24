Проект безвиза для Украины внесли в повестку дня заседания послов ЕС

Комитет постоянных представителей ЕС COREPER рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины. Повестка встречи послов ЕС опубликована на сайте Совета ЕС и Европейского совета, передает Европейская правда.

В перечне проектов, которые COREPER будет рассматривать 26 апреля, указан "регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в регламент о перечне третьих стран, чьим гражданам при пересечении внешних границ требуется виза, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина)".

Напомним, после того как украинский безвиз примут послы Евросоюза, его должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 мая. После этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Безвиз фактически вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.