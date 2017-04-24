Центрам админуслуг выделили более 60 млн грн

Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на заседании Ассоциации городов Украины в Харькове, сообщает УНН.

Вместе с тем он отметил, что реализация проекта по открытию центров предоставления административных и социальных услуг не ограничится только этими городами.

"У нас есть более 10 заказов от различных территориальных общин с тем, чтобы реализовывать на их территории такие проекты", - сказал Рева.

По его словам, ведомство готово помогать местным властям в подготовке проектно-сметной документации и организации работы над проектом.

Напомним, в зоне АТО заработали мобильные сервисные центры МВД.