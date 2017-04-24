ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ, - Мингарелли

Дипломат выразил надежду, что будет проведено полное расследование данного инцидента

Европейский союз не планирует присоединяться к расследованию подрыва патруля миссии ОБСЕ в Луганской области.

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Радио Свобода.

Однако, дипломат выразил надежду, что будет проведено полное расследование данного инцидента.

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Он также выразил соболезнования семьям жертв и подтвердил солидарность Евросоюза с миссией ОБСЕ, что, по его словам, играет ключевую роль в предотвращении эскалации конфликта на Донбассе и реализации минских договоренностей.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, возле Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Автомобиль в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути прохождения миссии. Один член миссии погиб, двое ранены.