ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ, - Мингарелли

Европейский союз не планирует присоединяться к расследованию подрыва патруля миссии ОБСЕ в Луганской области.
Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Радио Свобода.
Однако, дипломат выразил надежду, что будет проведено полное расследование данного инцидента.
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Он также выразил соболезнования семьям жертв и подтвердил солидарность Евросоюза с миссией ОБСЕ, что, по его словам, играет ключевую роль в предотвращении эскалации конфликта на Донбассе и реализации минских договоренностей.
Напомним, в воскресенье, 23 апреля, возле Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Автомобиль в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути прохождения миссии. Один член миссии погиб, двое ранены.