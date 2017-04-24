Дни стали длиннее, солнце ярче, на смену тёплым пледам с горячим чаем пришёл отдых на свежем воздухе и путешествия. Понимая важность переключения после стрессовой рабочей недели, мы едем за город, а если выпадает ещё несколько деньков — бросаем предметы первой необходимости в багажник и примеряем роль путешественника

Для тех, кто готовится ехать на своём автомобиле, мы собрали несколько полезных советов.

Проверяем техническое состояние автомобиля: не должно быть лишних шумов, вибраций. Если они появились, отправляйте машину на ТО, её должны осмотреть профессионалы. Обратите внимание на уровень технических жидкостей, а также состояние осветительных приборов, кондиционера, давление в колёсах. Не забудьте долить воду или специальную жидкость в бачок омывателя перед выездом. В автомобиле должен быть огнетушитель, аптечка с медикаментами, светоотражающий жилет. Проверьте наличие и состояние запасного колеса. Желательно взять с собой в дорогу инструменты (набор для самостоятельного ремонта, смены колёс, предохранители, хомуты, насос, термостойкий скотч, трос, лопату) и технические жидкости (канистру с бензином, моторное масло, жидкость для омывателя). Даже если вы никогда не пользовались этими предметами, они могут стать полезными в дороге при незапланированном ремонте. Не забудьте документы на автомобиль, инструкцию к нему, карты, навигатор, зарядные устройства. Лучше выехать рано утром, хорошо выспавшись, нежели рисковать здоровьем — своим и ваших попутчиков. Делайте 20–30-минутные остановки каждые 3–3,5 часа. Не забудьте, что ваш автомобиль должен быть застрахован. К обычному полису ОСАГО, лимит по которому 100 000 грн, лучше взять ДГО, что за небольшую доплату позволит увеличить лимит покрытия вдвое. На рынке уже предлагают Автогражданку «Все Свои», по которой в случае отсутствия вашей вины в ДТП выплату возмещения будет производить напрямую ваша компания, как по КАСКО. Это гарантирует вам спокойствие и уверенность в пути — ведь в случае непредвиденной ситуации вы будете точно знать, к кому обратиться за помощью и качественным сервисом. Кроме того, полис даёт много других бонусов — например, доставку топлива, техническую помощь в дороге. Если вы решили исследовать достопримечательности за границей, не забудьте купить «Зелёную карту» — полис страхования для выезжающих на своём авто за рубеж. Сегодня данный полис можно приобрести без особых усилий за 10 минут онлайн.

Во время движения по трассе вы сможете сократить расход топлива на 30% при условии плавного движения, умеренной скорости и грамотном торможении. Один из способов — торможение двигателем, когда вы заранее перед препятствием (светофор, перекрёсток и т. д.) отпускаете педаль газа, давая автомобилю самостоятельно понижать скорость. На педаль тормоза следует давить уже перед препятствием для полной остановки. За пределами населённого пункта нужно придерживаться равномерного скоростного режима, двигаясь с крейсерской скоростью 90 км/час. Двигатель будет себя чувствовать наиболее комфортно, и при этом расход топлива окажется минимальным. Владельцам авто с круиз-контролем не стоит забывать об этом удобном режиме, при котором снижается расход топлива и водитель не так быстро утомляется.

Любители гаджетов и технологических новинок могут также воспользоваться бесплатным приложением AXA Drive 2, которое разработала французская группа АХА. Приложение мониторит стиль езды по многим параметрам, в том числе пробегу, ускорениям, торможениям, резким поворотам. После каждой поездки приложение даёт персонализированные советы, как улучшить стиль вождения и сделать его более безопасным. Библиотека АХА Drive 2 насчитывает более 600 полезных советов для водителей. Мобильное приложение консолидирует всю информацию и трансформирует её в разноцветные диаграммы. Они помогают водителю наблюдать и оценивать свои достижения.

Если вы увидите, что вам с лёгкостью удаётся совершенствовать свою манеру вождения, можете сохранить сертификат и получить ещё и скидку на страхование в дочерней компании АХА в Украине — «АХА Страхование». Компания пока единственная на рынке предлагает КАСКО «Смарт» с использованием телематики. Суть его проста и схожа с AXA Drive 2, но даёт возможность экономить на договоре КАСКО: в диагностический порт автомобиля устанавливается телематическое устройство, которое мониторит стиль вождения, а специальное мобильное приложение даёт полезные советы, как его улучшить. В зависимости от набранного скоринга можно получить до 30% скидки на стоимость КАСКО в первый год страхования и до 50% в последующие годы.

Желаем вам безопасного путешествия, наполненного новыми впечатлениями и эмоциями.

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