На майские праздники в Киеве возможны провокации с участием российских диверсантов, - ИС

Не исключены беспорядки также в Херсонской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях

На майские праздники в Киеве при участии российской агентуры возможны беспорядки и провокации.

Об этом заявил народный депутат Украины, руководитель Центра военно-политических исследований, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук во время круглого стола в Киеве.

По его словам, ожидается обострение ситуации в Херсонской и Николаевской областях. Он подчеркнул, что в Николаеве в последние две недели активизировались различные пророссийские силы, в первую очередь так называемые российские казаки, прибывают эмиссары из России.

"В зоне риска остается и Киев", - предупредил Тымчук.

По его словам, к празднованию Дня победы планируется акция "Никто не забыт и ничто не забыто", которая, по сути, фактически является "клоном акции "Бессмертный полк", которая проводится в России".

Тымчук предупредил, что "будут попытки провокаций с использованием запрещенной в Украине символики, в частности "колорадських" ленточек".

По его словам, "возможны различного рода беспорядки именно на этой почве".

Тымчук подчеркнул, что для российского телевидения "показать картинку, где избивают ветеранов в центре Киева, - это не просто желанно, а это было бы приоритетом для всей машины российской пропаганды".

"Вполне очевидно, что агентура российских спецслужб имеет перед собой задачу именно такую картинку организовать", - добавил он.

Тымчук не исключает, что возможны провокации также в Харьковской и Одесской областях, но там риск ниже, поскольку после событий в Балаклее серьезно активизировались украинские спецслужбы, а в Одессе были пресечены попытки провокаций 10 апреля.

"Но не нужно успокаиваться, потому что там остается российская агентура", - предупредил Тымчук.

Ранее Дмитрий Тымчук предупреждал, что боевики готовят в Донбассе провокации на 9 мая.