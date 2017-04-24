Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » НАПК оценит действия министров, взявших Мартыненко на поруки

НАПК оценит действия министров, взявших Мартыненко на поруки

НАПК оценит действия министров, взявших Мартыненко на поруки
Наталья Корчак / Фото: telegraf.com.ua

Глава агентства считает недопустимым, когда чиновники участвуют в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей

24.04.17 171
1000

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак считает недопустимым, когда министры берут на поруки граждан и обещает, что НАПК даст оценку этому факту. Об этом она написала в Facebook.

"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, сделает свою оценку действий министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко. Это – первый инцидент такого характера. Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей – нонсенс", - написала Корчак.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего главу комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, государственное предприятие "Востгок" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

НАБУ также задержало в рамках этого дела первого замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому. Он является также фигурантом уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн. 

22 апреля суд отпустил Мартыненко под поручительство народных депутатов и министров.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронтаСуд отпустил замглавы Нафтогаза на порукиМартыненко избежал ареста и вышел под поручительство депутатов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 5695
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 6953
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 3930
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5030
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1389
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 1858
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2143
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1014
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1501
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 618
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 6688 / 7079
  2. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 4760 / 5390
  3. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 4560 / 5092
  4. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 3533 / 3887
  5. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 2603 / 2919
  6. Все записи Онищенко были сделаны после задержания его группы, - НАБУ 2457 / 2725
  7. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 1801 / 6953
  8. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 1796 / 1994
  9. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 1690 / 1936
  10. Кремль высказал свое мнение о введении миротворцев ООН в Донбасс 1673 / 1842
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 29 / 7079
  2. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 21 / 5092
  3. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 12 / 5390
  4. Посол ЕС: Россия – главная угроза в Черноморском регионе 11 / 1106
  5. Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим 10 / 18978
  6. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 10 / 7934
  7. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 7 / 3887
  8. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 7 / 2919
  9. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 7 / 1936
  10. Рада усилила защиту трудовых прав работников предпенсионного возраста 6 / 3722
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.