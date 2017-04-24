НАПК оценит действия министров, взявших Мартыненко на поруки

Глава агентства считает недопустимым, когда чиновники участвуют в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак считает недопустимым, когда министры берут на поруки граждан и обещает, что НАПК даст оценку этому факту. Об этом она написала в Facebook.

"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, сделает свою оценку действий министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко. Это – первый инцидент такого характера. Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей – нонсенс", - написала Корчак.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего главу комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, государственное предприятие "Востгок" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

НАБУ также задержало в рамках этого дела первого замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому. Он является также фигурантом уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн.

22 апреля суд отпустил Мартыненко под поручительство народных депутатов и министров.