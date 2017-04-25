В КГГА рассказали, какие документы брать с собой на Евровидение

Для обеспечения безопасности на песенном конкурсе Евровидение-2017 на всех его официальных локациях и зонах гостеприимства будут проверять удостоверения личности. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает Укринформ.

"Для того, чтобы попасть на любую локацию, нужен документ, удостоверяющий личность. Есть требования от Европейского вещательного союза, что вопрос безопасности - это вопрос №1. Особенно после трагических событий в Ницце, Берлине, Стокгольме и других европейских городах", - сказал Резников.

Он отметил, что система безопасности на Евровидении будет построена в режиме аэропортовой безопасности. Поэтому правоохранительные органы, которые будут обеспечивать порядок, имеют право согласно закону Украины требовать у человека удостоверение для того, чтобы установить его личность.

Резников уточнил, что это требование касается желающих попасть на официальные локации Евровидения, а также на локации, которые называются зонами гостеприимства, а их пять: Софийская площадь, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Троицкая площадь и территория возле музея "Киевская крепость", где будет open-air-установка для воинов, находящихся сегодня на лечении в госпитале.

Также Резников добавил, что перекрытие Крещатика состоится завтра, 26 апреля, в полночь - от ул.Богдана Хмельницкого и до Прорезной.