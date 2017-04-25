Нацполиция обеспечена бензином только по июль, патронами - по май

Об этом он заявил на коллегии МВД с участием министра Арсена Авакова и Премьер-министра Владимира Гройсмана.

По словам Князева, увеличение зарплат позволило заполнить 5 тысяч вакантных мест в полиции.

"Вместе с тем процесс становления Национальной полиции требует инвестирования в дальнейшее формирование системы полиции и его ресурсного обеспечения. Государственный бюджет на 2017 год предусматривает расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд гривен, что очевидно недостаточно для ее функционирования и обеспечивает нормативные потребности только на 39 %. По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании на 2017 год составляет 4,150 млрд гривен", - сказал Князев.

Он также уведомил, что полиция обеспечена бензином и прочими нефтепродуктами только по июль, патронами - по май.

Напомним, Аваков отрапортовал об успехах в борьбе с преступностью.