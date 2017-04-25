Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование в Донбассе

Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование в Донбассе

Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование в Донбассе
Фото: УНИАН

Работа наблюдателей осуществляется с некоторыми ограничениями

25.04.17 35
0000

Во вторник, 25 апреля, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) возобновила патрулирование по обе стороны линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

"Сегодня ОБСЕ возобновила патрулирование по обе стороны линии соприкосновения в Донецком и Луганском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрулирование происходит с некоторыми ограничениями в связи с подрывом на мине машины ОБСЕ утром 23 апреля.

Напомним, ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Карта военных действий в зоне АТО на 25 апреляЭлектричество в ОРЛО может пойти из РФ, социального взрыва не будет, - ТукаОккупированный Луганск остался без электроснабжения

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 6063
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7210
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4108
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5103
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1434
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 1963
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2212
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1064
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1541
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 681
  1. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 2749 / 3058
  2. Все записи Онищенко были сделаны после задержания его группы, - НАБУ 2684 / 2967
  3. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 2458 / 2700
  4. В Киеве задержали "вора в законе", крышевавшего автоворов 2337 / 2432
  5. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 2092 / 7267
  6. В Тернополе в торговом центре мужчина при свидетелях похитил из банкомата полмиллиона 1996 / 2252
  7. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 1970 / 2187
  8. Кремль высказал свое мнение о введении миротворцев ООН в Донбасс 1807 / 1980
  9. Большая перемена. 100 самых богатых людей Украины 1798 / 1967
  10. США ввели одни из самых масштабных санкций в своей истории 1776 / 2013
  1. Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим 12 / 19062
  2. Посол ЕС: Россия – главная угроза в Черноморском регионе 11 / 1143
  3. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 10 / 7267
  4. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 9 / 2700
  5. В Минюсте выбрали главного люстратора Украины 8 / 1160
  6. Президент назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ 7 / 1540
  7. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 7 / 3058
  8. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 6 / 2187
  9. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 5 / 7957
  10. В Тернополе в торговом центре мужчина при свидетелях похитил из банкомата полмиллиона 5 / 2252
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.