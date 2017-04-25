Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование в Донбассе

Во вторник, 25 апреля, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) возобновила патрулирование по обе стороны линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.
"Сегодня ОБСЕ возобновила патрулирование по обе стороны линии соприкосновения в Донецком и Луганском районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что патрулирование происходит с некоторыми ограничениями в связи с подрывом на мине машины ОБСЕ утром 23 апреля.
Напомним, ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ.