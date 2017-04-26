Когда разруха не в головах. Что мешает Украине стать богатой страной

Эксперты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) рассказали Фокусу о том, как Украина может использовать фабрики и заводы, построенные при Союзе, какие отрасли экономики могла бы развивать страна и о том, почему не нужно отмахиваться от азиатского опыта

В марте Украину посетили Петра Швагер — менеджер ЮНИДО и Хайнц Лоенбергер — главный технический консультант проекта ЮНИДО "Содействие адаптации и внедрению ресурсоэффективного и более чистого производства в Украине". Визит приурочили к ежегодному заседанию руководящего комитета проекта. Заседание проходило в стенах КПИ им. Игоря Сикорского. И в этот раз членам комитета удалось наконец осуществить давнее желание: посидеть в капсуле космического аппарата серии "Восход", выставленного в Государственном политехническом музее.

Экспозиция музея представляет собой довольно точную метафору Украины в меняющихся глобальных обстоятельствах: великое прошлое, создавшее мощный научно-технологический фундамент, и неясное, с неопредёленными перспективами развития будущее. Фокус побеседовал с Петрой Швагер и Хайнцем Лоенбергером о том, что можно было бы построить на таком фундаменте.

"Игра должна быть честной"

Вы посетили много украинских предприятий и компаний. Скажите, какое впечатление осталось после этих визитов?

Хайнц Лоенбергер

— В Украине существует два вида предприятий. К первому относятся новые предприятия, они достаточно конкурентоспособны и ничем не отличаются от аналогичных в других странах мира. Другой вид — это старые огромные заводы или фабрики, продукция которых абсолютно не востребована на рынке. Они производят продукцию в небольших объёмах, а большая часть производственных мощностей практически не задействована. И на сегодняшний день это проблема для страны.

ВВП Украины до сих пор составляет порядка 75% от уровня 1991 года по паритету покупательной способности. Как думаете, в чём причина?

Хайнц Лоенбергер

— В Украине есть три большие проблемы. Первая — ваша промышленность более не является эффективной и конкурентоспособной. Вторая — вы потеряли самый крупный рынок для сбыта продукции, ведь при Советском Союзе распределение изготовляемой продукции было чётким и плановым. Схема работала прекрасно: все знали, что и кто производит, куда сбывается продукция и кто её потребитель. Плановая экономика во времена Советского Союза не требовала, более того, даже не предполагала конкуренции между компаниями. C распадом Союза исчез рынок, и вашим компаниям и предприятиям внезапно пришлось конкурировать с производителями из Азии, в основном с Китаем. А там продукция мало того что более современная и дешёвая, так ещё и производство более эффективное. Что получилось в результате? Ваша промышленность просто уменьшилась в разы.

Третья проблема — правительство страны должно проводить последовательную политику, но не делает этого. Что это значит? Новым перспективным компаниям и предприятиям необходимо давать налоговые преференции, их необходимо стимулировать и поддерживать, чтобы они могли развиваться. Тем, кто хочет начать свой бизнес, тоже нужно оказывать финансовую помощь и поддержку, предоставляя налоговые льготы. Приведу такой пример. Если какая-либо компания по развитию информационных технологий или, скажем, строящийся новый молокозавод хочет закупить новейшее экологически чистое оборудование, то правительство обязано поддержать их путём уменьшения налога на импорт. И наоборот, если закупаются старые и морально устаревшие технологические линии, то такие компании необходимо наказывать опять-таки путём финансовых механизмов — повышением налога на импорт. Всё очень просто на самом деле.

Петра Швагер

— Хочу добавить один важный момент — это спрос на экспортном рынке. Если Украина планирует экспортировать свою продукцию, то ей придётся выполнить целый ряд требований, которые работают на европейском рынке. Если украинские компании и предприятия желают быть конкурентоспособными, они обязаны выполнять требования Европы к качеству продукции, а это и будет стимулом и локомотивом. Нельзя не упомянуть также такой аспект: если в стране государство субсидирует энергоносители, то откуда у компаний появится желание экономить энергию или другие ресурсы, когда они стоят копейки? Только если цены на воду, сырьё, электроэнергию и т. д. будут адекватными и достаточно высокими, компании задумаются об экономии этих ресурсов, только так заработает схема.

Вы упомянули о том, что в настоящее время Украина борется за место под солнцем с азиатскими странами. Но у нас считают, что следовать азиатскому опыту стране не под силу из-за каких-то различий ментального характера. Так ли это?

Хайнц Лоенбергер

— Нет, я думаю дело не в менталитете. Если говорить откровенно, дело в правительстве. Я убеждён, что в азиатском регионе руководящие органы власти искренне стремятся развивать национальную промышленность и очень серьёзно относятся к вопросам стирания граней между различными социальными слоями населения — я говорю сейчас о борьбе с бедностью. В Украине правительство должно создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в промышленное развитие страны. Но надо обязательно помнить о том, что это должна быть "честная игра". Нельзя поднимать промышленность из руин за счёт простых граждан и небрежного, халатного отношения к окружающей среде. Примеров такой политики очень много, но Украина обязана отыскать свой собственный путь к индустриализации.

Петра Швагер

— Последовательная политика правительства, безусловно, очень важна в вопросах индустриализации любой страны. Необходимо осознавать, что достичь хороших результативных показателей за год или два невозможно. Если в стране регулярно изменяется правительство, то о поступательном движении вперёд говорить очень сложно. Исключительно стабильный, всеохватывающий (инклюзивный) и устойчивый подход — ключ к прогрессу. Именно это всегда находится в фокусе пристального внимания инвесторов. Наличие стабильных правовых условий в стране считается важнейшим стимулом для инвесторов. Тогда они с лёгкостью доверяют такому законодательству и уверены в его постоянстве. Иногда я задаюсь вопросом: почему одни страны развиваются хорошо, а другие — плохо, притом что стартовые условия в них могут быть намного лучше? Думаю, ответ — в последовательной политике правительства. Многие страны богаты, имеют хороший потенциал, но стоят "на месте" в развитии, тогда как есть небольшие государства, не имеющие никаких природных ресурсов и богатств, а их успеху можно позавидовать.

Проект ЮНИДО призывает украинцев задуматься об экологических аспектах хозяйственной деятельности, к тому, что обозначается термином think green. Что нам мешает переключиться на такой стиль мышления, удерживая нас в традициях, если можно так выразиться, thinking black?

Петра Швагер

— Я не думаю, что существует какой-то "неправильный чип", препятствующий украинцам мыслить более прогрессивно и заботиться об окружающей среде. Вам просто нужно начинать проводить просветительскую работу с молодёжью, например, со студентами вузов и учениками школ. Изменения менталитета происходят в головах молодых людей. Ректор КПИ имени Игоря Сикорского говорил о том, что ежегодно студенты разрабатывают около 150 проектов, и 30% из этих стартапов касаются энергоэффективности или использования возобновляемых источников энергии. Они имеют прямое отношение к вопросам защиты экологии, ресурсо- и энергоэффективности.

Вам необходимо помнить об экономической ситуации в стране. Человеку свойственно сначала думать о своём экономическом положении, а об окружающей среде — по остаточному принципу. Однако можно объединить эти две задачи. Можно с лёгкостью стабильно развивать промышленность и при этом получать социальные выгоды. Мы верим и имеем доказательства тому, что одновременно могут работать оба фактора. Это как раз и может изменить угол восприятия проблем и, как следствие, мышление.

"Украина может стать богатой страной"

В Украине периодически возникают дискуссии о том, быть ли нашей стране "аграрной супердержавой", учитывая растущий спрос на пищевую продукцию в мире. Одни считают, что АПК может стать новым локомотивом промышленного роста. Другие опасаются технологической отсталости украинского АПК и того, что "аграрная супердержава" — это путь к примитивизации промышленности. Есть ли у Украины перспективы в этом направлении?

Петра Швагер

— На глобальном уровне спрос на продовольственные товары увеличивается. И бросить все силы страны на агроперерабатывающую промышленность — отнюдь неплохая идея. Но нельзя ограничиваться только развитием агропромышленности, нужно также заниматься вопросами добавленной стоимости. Давайте посмотрим на примере кофе. Сырые зёрна кофе стоят очень дёшево в сравнении с конечной продукцией, т. е. жареными зёрнами. Поэтому цепочка добавления стоимости кофе замыкается скорее в Италии, нежели в странах, где этот продукт фактически выращивается. Я уверена, что, когда такая же схема будет работать в Украине с её продукцией, то будут выстраиваться цепочки добавленной стоимости во всей агроперерабатывающей индустрии.

Хайнц Лоенбергер

— Во-первых, спрос на продовольственные товары будет увеличиваться. Во-вторых, Украина обладает колоссальными запасами плодородной почвы. Если объединить первое и второе, а именно: растущий спрос на продукцию и прекрасные возможности для выращивания сырья, — Украина непременно разбогатеет. Я в этом убеждён. К слову сказать, во Вьетнаме первые деньги в страну принёс экспорт риса, и именно рис был "триггером" промышленного развития страны. Агроперерабатывающая или пищевая промышленность могут стать хорошим стартом и фундаментом для дальнейшего развития в будущем, если, конечно же, говорить об их стабильном развитии. А поскольку спрос на еду будет всегда, то вывод очевиден: есть спрос и должно быть предложение. Одно стимулирует другое.

Давайте вернёмся к вопросу об умирающих предприятиях. Что может появиться на их месте и как это сделать?

Хайнц Лоенбергер

— Должен вам сказать, что проблема со старыми фабриками и заводами существует и в Швейцарии. Когда-то я работал на сталелитейном заводе, где общее количество рабочих было около 3,5 тыс. человек. Мой отец вообще всю жизнь проработал на этом заводе. Сейчас завод пустой. В местах, где когда-то кипела работа, нет ни души, здание обветшало, там гуляет ветер. Что с ним делать? Можно всё демонтировать, вывезти мусор, вычистить территорию и на её месте построить новый индустриальный парк для новых компаний с новыми стартап-проектами (например, научный парк или парк высоких технологий). Или же есть другой вариант. Привести в порядок заброшенное помещение и размесить там склады или даже запустить новые производственные линии. Но есть и третий вариант — почему бы эти здания не переоборудовать под офисы или даже жильё? Там, где когда-то были заводские или фабричные цеха, сейчас могут размещаться также картинные галереи и рестораны.

Начиная с 2003 года в Украине построено примерно 20 индустриальных парков. Какими вы видите их перспективы?

Хайнц Лоенбергер

— Определённо их надо строить. И снова приведу пример из Азии, где именно индустриальные парки сыграли ключевую роль в индустриализации. Они были тем "ключиком", который открыл двери и привёл к стремительному развитию промышленности в Китае, Филиппинах, Индонезии, Японии и т.д. Более того, тенденция создания индустриальных парков — это прекрасная почва для компаний с иностранными инвестициями. Давайте убедимся в этом на таком примере. Я хочу приехать в Украину и создать свой бизнес. Мне необходимы для этого энергоресурсы, вода, транспортная инфраструктура, а ещё кто-то должен мне помочь с налогообложением, с оформлением различных документов, кто-то должен будет отвечать за переработку отходов и вывоз мусора и т. п.

Думаю, мне одному сделать это в Украине будет практически невозможно. Но все вышеперечисленные проблемы легко решаемы в пределах индустриального парка, где есть менеджмент, различные структурные департаменты, всё организовано и распределено по зонам ответственности. Организовать бизнес в таком индустриальном парке я смогу с лёгкостью! Поэтому очевидным является тот факт, что индустриальные парки для иностранных компаний — это надёжное и стабильное место для инвестиций.