Послы ЕС одобрили безвиз для Украины

Послы Европейского союза сегодня, 26 апреля, одобрили предоставление безвизового режима для граждан Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Совет ЕС подтвердит сделку 11 мая", - сообщил Йозвяк.

EU ambassadors have approved visa lib for #Ukraine. EU ministers will confirm the deal on 11 May. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 апреля 2017 г.

Напомним, 6 апреля за визовую либерализацию для Украины проголосовал Европейский парламент. За выступил 521 депутат, 75 были против, 36 - воздержались.

После одобрения визовой либерализации послами Евросоюза этот вопрос рассмотрит Совет ЕС. Ожидается, что голосование пройдет 11 мая. Подписание соглашения может состояться 17 мая. Окончательное вступление в силу безвизового режима с ЕС прогнозируют на начало июня.

По словам евродепутата от Польши Дариуша Розати, в случае свертывания реформ в Украине Европейский союз может лишить украинцев права безвизовых путешествий по странам Шенгенской зоны.

Как сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины, безвизовый режим позволит краткосрочное пребывание в государствах-членах ЕС (исключая Великобританию и Ирландию) и других государствах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней.

При необходимости находиться в ЕС более длительное время, нужно будет оформить визу. Безвизовый режим не дает права на проживание или на трудоустройство в ЕС.

При въезде в Шенгенскую зону гражданину Украины нужно будет иметь документы, подтверждающие цель поездки, место проживания, наличие достаточных финансовых средств на этот срок пребывания и намерение вернуться к месту постоянного проживания. Кроме того, необходимо будет приобрести полис медицинского страхования и страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства - в случае путешествия на автомобиле.